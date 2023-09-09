Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,635.20
BTC/USDT
25,866.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, G20'de kaydedilen "tarihi ilerlemeleri" sürdürmek istiyor

Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığında kaydedilen "tarihi ilerlemeleri" sürdürmek istediklerini açıkladı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, G20'de kaydedilen "tarihi ilerlemeleri" sürdürmek istiyor

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, zirveye ev sahipliği yapan Hindistan ile zirve marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

  • G20 Liderler Zirvesi başladı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez
  • G20 bildirisi: (Rusya-Ukrayna savaşı) Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez

Söz konusu ülkeler, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığında kaydedilen "tarihi ilerlemenin" devam ettirilmesine ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, "Biz, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD liderleri olarak Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelip dünyamıza çözümler sunmak amacıyla uluslararası ekonomik işbirliğinin önde gelen forumu olarak G20'ye taahhütümüzü yeniden teyit ettik." ifadeleri kullanıldı.

Ülkelerin ortak bildirisinde, "Küresel zorlukları ele almak için, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığında kaydedilen tarihi ilerlemeyi devam ettireceğiz." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart 2024'te düzenlenecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
İstanbul Valiliğinden Büyükçekmece'de bir çocuğun bıçaklanmasına ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki, Dünya Bankası'nın deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık kredi desteğini onayladığını açıkladı

Benzer haberler

ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarında ölen 2 kişinin daha kimliği tespit edildi

ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarında ölen 2 kişinin daha kimliği tespit edildi

Hindistan’ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak koridor için AB ve 7 ülke, mutabakat zaptı imzaladı

Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve ABD, G20'de kaydedilen "tarihi ilerlemeleri" sürdürmek istiyor

Hindistan Dışişleri Bakanı, Çin Devlet Başkanı Şi'nin G20 Zirvesi'ndeki yokluğu üzerine konuştu

Hindistan Dışişleri Bakanı, Çin Devlet Başkanı Şi'nin G20 Zirvesi'ndeki yokluğu üzerine konuştu
Çin ile İtalya başbakanları Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde görüştü

Çin ile İtalya başbakanları Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde görüştü
Suudi Arabistan: Ekonomide Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı bağlayacak mutabakat zaptı imzalandı

Suudi Arabistan: Ekonomide Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı bağlayacak mutabakat zaptı imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet