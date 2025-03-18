Hindistan Başbakanı Modi, Trump'ın sahibi olduğu Truth Social platformunda hesap açtı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi için ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda hesap açıldı.
Ankara
Modi, yeni açtığı Truth Social hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Truth Social'da olmaktan mutluluk duyuyorum! Buradaki tüm tutkulu seslerle etkileşime girmeyi ve gelecek zamanlarda anlamlı konuşmalar yapmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Trump'ın, kendisinin podcast yayıncısı Amerikalı Lex Fridman'a konuk olduğu programı paylaşmasına ilişkin de açıklama yapan Modi, Başkana teşekkür etti ve bu programda hayat yolculuğunu ve küresel sorunları ele aldığını aktardı.
Modi, bu programda, Trump'ın "Önce Amerika" politikası ile kendisinin "Önce Hindistan" yaklaşımı arasında paralellikler bulunduğunu savunmuştu.
Trump'ın ikinci döneminde eskisinden çok daha hazırlıklı göründüğünü belirten Modi, "Trump'ı hem ilk döneminde hem de şimdi ikinci döneminde gözlemledim. Bu kez, öncekinden çok daha hazırlıklı görünüyor. Aklında hedeflerine ulaştırmak için net bir yol haritası var." şeklinde konuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.