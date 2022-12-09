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Dünya

Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı ana otoyol için tehlike oluşturmuyor

ABD'nin Hawaii eyaletinde 38 yıl sonra patlayan Mauna Loa Yanardağı'nın, ana otoyol için artık tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 09.12.2022
Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı ana otoyol için tehlike oluşturmuyor

Honolulu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) bağlı Hawaii Volkan Gözlemevinden David Phillips, 29 Kasım'da patlamaya başlayan yanardağın, dün de lav püskürttüğünü belirtti.

Ancak David, yanardağın, Hawaii Büyük Adası'nın ana otoyolu için artık tehlike oluşturmadığını kaydetti.

Hawaii County Belediye Başkanı Mitch Roth da yanardağın Ada halkı ve otoyollar için herhangi bir tehlike yaratmadığını söyledi.

Mauna Loa Yanardağı'nda, 29 Kasım'da 38 yıl sonra patlama meydana gelmişti.

USGS, dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin Ada sakinlerini uyarmıştı.

Patlamanın ardından dağ yamaçlarından ilerleyen lavların ana otoyola ulaşabileceği ve tehlike oluşturabileceği bildirilmişti.

Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı Ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtmişti.

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