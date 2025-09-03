Dolar
Dünya

Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 32’nci kez lav püskürterek yeniden faaliyete geçti.

Nuri Aydın  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
İstanbul

CNN'in haberine göre, yanardağdan çıkan lav akışları, Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı sınırlarında kalırken şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit etmedi.

Parkı ziyaret edenler, lav akışını yerinde izleyebilirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) de üç farklı açıdan canlı yayınlarla görüntüleri paylaştı.

Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı Sözcüsü Jessica Ferracane, Kilauea'nın Aralık 2024'ten bu yana 32’nci kez lav püskürttüğünü açıkladı.

Ferracane, son birkaç volkanik hareketliliğin 10 ila 12 saat sürdüğünü söyledi.

Belirli aralıklarla faaliyete geçen yanardağın son aylarda 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü ve bu durumun magmanın gaz salınımı nedeniyle oluştuğu kaydediliyor.

Bilim insanları, mevcut faaliyetin nasıl sonlanacağını henüz kestiremezken, Hawaiili kültür temsilcileri ise lav akışlarını yalnızca doğal bir olay değil, aynı zamanda adanın kültürel mirasının bir parçası olarak görüyor.

Edith Kanakaole Vakfı Direktörü Huihui Kanahele-Mossman, yanardağı ziyaretlerinde atalarından aktarılan Pele efsanelerine atıfla dua edip adaklarda bulunduklarını belirtti.

