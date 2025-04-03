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Dünya

Harvard, Filistin'e destek veren öğrenci komitesinin etkinliklerini askıya aldı

Harvard Üniversitesi, kampüste Filistin'e destek gösterisi yapan Harvard Lisans Öğrencileri Filistin Dayanışma Komitesinin etkinliklerini iptal etti.

Damla Delialioğlu, Irmak Akcan  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Harvard, Filistin'e destek veren öğrenci komitesinin etkinliklerini askıya aldı

Ankara

Üniversite öğrencilerinin çıkardığı "The Harvard Crimson" gazetesinin haberine göre, bazı öğrencilerin Filistin'e destek vermek amacıyla 1 Nisan'da gösteri düzenlemesinin ardından bunlara katılan "Harvard Lisans Öğrencileri Filistin Dayanışma Komitesi"nin etkinlikleri, Gazze'ye destek verdikleri gerekçesiyle askıya alındı.

Komitenin nisanda düzenlemeyi planladıkları 8 etkinlik dahil olmak üzere temmuza kadar yapacakları etkinlikler, üniversite yönetimi tarafından iptal edildi.

Bir üniversite sözcüsü, 1 Nisan'da düzenlenen gösterilerin Harvard'ın kampüs kurallarını ihlal ettiğini, bu kurallara göre protestoların "kampüs binalarına giriş ve çıkışları ya da kampüs içinde ve çevresinde hareketleri engellememesi gerektiğini" açıkladı.

Sözcü, protestonun, öğrenci kuruluşlarının "HOOP" gibi üniversite yönetimi tarafından tanınmayan gruplarla ortak etkinlik düzenlemesini yasaklayan bir politikayı da ihlal ettiğini belirtti.

"Harvard İşgal Altındaki Filistin'den Dışarı" (HOOP) isimli organizasyonun ev sahipliğinde üniversite kampüsünde gösteri düzenlenmişti.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösterilerde öğrenciler, "Harvard'ın Trump yönetimi altında faşizme boyun eğmesini" protesto etmişti.

Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar, 29 Mart'ta merkezin bazı programlarının "Yahudi karşıtı perspektifi temsil etmede başarısız olduğu" iddiasının ardından görevinden alınmıştı.

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