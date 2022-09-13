Dolar
18.25
Euro
18.23
Altın
1,704.91
ETH/USDT
1,612.30
BTC/USDT
20,698.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçak Londra’daki RAF Northolt Hava Üssü’ne geldi.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırı öncesinde Harkiv bölgesinin yüzde 30'nun Rus güçlerinin elinde bulunduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 15 olduğunu belirtti.

Mustafa Deveci   | 13.09.2022
Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi

Kharkivs ka Oblast

Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı Harkiv bölgesine bağlı Balakliya şehri basın mensuplarına açıldı. Köprülerde oluşan yıkım nedeniyle şehre giriş hala uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından yapılabiliyor.

Şehre girişte, Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların izleri savaşın soğuk yüzünü gösteriyor.

Çatışmaların son bulmasıyla şehirde sakinlik ve sessizlik hakim. Birçok bölgesinde elektriğin olmadığı şehirde, sokaklardaki insan sayısı da sakinliğe rağmen az sayıda.

Yaklaşık 6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan şehirde, Ukrayna polisi incelemelerini sürdürüyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, Rus güçlerince 6 Eylül'de Balakliya'da bir kontrol noktası yakınında bir araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Şehir sakinleri 7 Eylül'de cansız bedenlerini buldukları 2 Ukraynalıyı Balakliya şehir merkezinin hemen dışında boş bir araziye alelacele defnetti.

Polis söz konusu saldırıda öldürülen Peter Viktoroviç'in mezarını, cenazeyi ailesine teslim etmek için açtı.

Oğlu Peter'in cenazesini almak için bölgeye gelen anne Valentina gözyaşlarına boğuldu.

Peter'in tek oğlu olduğunu ve kimsenin onu geri getiremeyeceğini söyleyen Valentina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki göstererek tüm anneleri Ukrayna'da yaşananlara karşı birlik olmaya çağırdı.

Şehirdeki bir binanın Rus güçleri tarafından gözaltı merkezi olarak kullandığını söyleyen Ukrayna polisi, burada tutuklulara işkence yapıldığını öne sürdü.

Tuvaletin olmadığı daracık odalarda tutulan Ukraynalıların gözaltına oldukları günleri duvarlara çizik atarak unutmamaya çalıştıkları aktarıldı.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Sinegubo ise basın mensuplarına bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kopan hatları onararak Balakliya'nın bazı kısımlarına hafta sonuna kadar elektrik vermeyi umduklarını belirten Sinegubo, bu ay sonunda tüm şehre elektrik vermeyi düşündüklerini ifade etti.

Sinegubo, Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı yerleşim birimlerinin yeniden Rus güçlerinin eline geçmemesi için ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğini söyledi

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın tekrar kontrolü sağladığı yerleşim birimlerini yeniden ele geçirme riski olup olmadığına ilişkin soruya Sinegubo, "Savaştayız, her zaman risk var." cevabını verdi.

Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırıya da değinen Sinegubo, "Kurtarma operasyonundan önce Harkiv bölgesinin yüzde 30'u işgal edilmişti. 150'ye yakın yerleşim biriminin kurtarıldığını söyleyebiliriz. Fakat kurtarıldı demek için silahlı güçlerimiz bu yerleşim birimlerine dönmeli, bölgeyi temizlemeli ve bu bölge tamamen bizim kontrolümüz altında olmalı. İşte o zaman bu yerleşim birimleri tamamen kurtarıldı diyebiliriz. Ukrayna Genelkurmayı'nın verilerine göre, Harkiv bölgesinin yüzde 15'i hala işgal altında." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan beşinci "İyilik Treni" törenle uğurlandı

Benzer haberler

Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi

Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi

Kremlin: Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek

BM, Türkiye'nin desteği ve nüfuzu ile Ukrayna tahıl anlaşmasını uzatmayı umuyor

Almanya Başbakanı Scholz’dan vatandaşlarına enerji krizini birlikte aşma çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz’dan vatandaşlarına enerji krizini birlikte aşma çağrısı
Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik

Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik
Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi

Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet