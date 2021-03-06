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Dünya

Hamas yetkilisi Bedran: İsrail, seçim değil Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sürmesini istiyor

Hamas Siyasi Büro üyesi Hüsam Bedran, Filistin Diyalog Grubu'nun düzenlediği toplantıda, "İsrail, seçim değil Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sürmesini istiyor." dedi.

Gülşen Topçu   | 06.03.2021
Hamas yetkilisi Bedran: İsrail, seçim değil Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sürmesini istiyor

Gazze

Hüsam Bedran, Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl yapılması planlanan Filistin seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas liderlerini seçimlere girmemeleri konusunda uyardığını bazılarını da gözaltına aldığını kaydeden Bedran, "İsrail, onu tanımadığımız ve müzakereye yanaşmadığımız için Hamas'ın ve direniş gruplarının seçimleri kazanmamasını çok istiyor." dedi.

İsrail'in 2006 seçimlerinde 1500 Hamas mensubunu gözaltına aldığını söyleyen Bedran, "İsrail, seçim değil Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sürmesini istiyor." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.


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