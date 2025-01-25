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Dünya

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildi.

Enes Canlı, Faruk Hanedar, Burak Dağ  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldı

Kudüs

Hamas ve İsrail arasındaki karşılıklı esir takasının ikinci turuna ilişkin hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. İsrailli esirlerin teslim edileceği Gazze'deki Filistin Meydanı'nda sabah saatlerinde binlerce Filistinli toplandı.

Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri esir takasına ilişkin evrakları meydanda kurulan sahnede imzaladı.

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, burada bekleyenleri selamladı. İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait İsrailli esirleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail'e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda, Gazze'den serbest bırakılan 4 İsrailli kadın esir asker karşılığında İsrail hapishanelerinden 200 Filsitinli esirin akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.

İsraillilerin Tel Aviv'de bekleyişi

Gazze'de 4 İsrailli kadın esirin serbest bırakılmasını takip etmek için İsrailli esir yakınları ve onları destekleyen binlerce İsrailli, Tel Aviv’de Rehineler Meydanı olarak bilinen alanda toplandı.

İsrail’de yasaklı olan Al Jazeera’nin esir değişimine ilişkin görüntüleri, yerel kanallar aracılığıyla dev ekranlardan heyecanla bekleyen kalabalık tarafından izlendi.

Gazze kent meydanına kurulan platformda Kızılhaç ekipleriyle Hamas mensupları arasında imzaların atılması ve esirlerin Kıızlhaç araçlarına bindirilmesinin ardından meydanda toplanan kalabalık sevinç gösterisinde bulundu.

25.01.2025


⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.


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