Dolar
35.65
Euro
37.18
Altın
2,755.90
ETH/USDT
3,271.30
BTC/USDT
104,514.00
BIST 100
10,105.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas lideri Sinvar'ın askeri yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk Refah'ta bulundu

Gazze'nin güneyindeki Refah'taki çatışmalarda hayatını kaybeden eski Hamas siyasi büro başkanı Yahya es-Sinvar'ın askeri yeleği ve hayatını kaybetmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuğun bulunduğu bildirildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ali Semerci  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Hamas lideri Sinvar'ın askeri yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk Refah'ta bulundu

Gazze

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden eski Hamas siyasi büro başkanı Yahya es-Sinvar'ın giydiği askeri yeleği ve hayatını kaybetmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuğun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunduğu bildirildi.

Sinvar'ın hayatının son anlarında İsrail güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Taha, Sinvar'ın son anlarında giydiği askeri yeleği, elbiselerinin bir kısmını ve yaralı olarak oturduğu koltuğu yıkılan evinin enkazından büyük zorluklarla çıkardığını söyledi.

Ebu Taha, çocuklarının, İsrail'in yıktığı evin enkazı altında kalan koltuğu, askeri yeleği ve yırtık elbiselerin bir kısmını büyük zorluklarla çıkardığını dile getirdi.

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın ölmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirten Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı AA kamerası tarafından belgelendi.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, Ebu Taha'nın evini bombalayarak yerle bir etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio'dan müttefiklik ve işbirliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
MGK Bildirisi: Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi yenilenmiş, kurulca uygun bulunmuştur
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Benzer haberler

Hamas lideri Sinvar'ın askeri yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk Refah'ta bulundu

Hamas lideri Sinvar'ın askeri yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk Refah'ta bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet