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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Gazze'den işgal çekilmedikçe ve yerinden edilenler özgürce geri dönmedikçe anlaşma yok

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yerinden edilenlerin özgürce dönmeleri konusunda bir tavizin söz konusu olmadığını belirtti.

Hamdi Yıldız  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Hamas: Gazze'den işgal çekilmedikçe ve yerinden edilenler özgürce geri dönmedikçe anlaşma yok Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın, ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzzet er-Rişk, "İşgalin Gazze'den tamamen çekilmesi ve yerinden edilenlerin Gazze Şeridi'ndeki bölgelerine özgürce geri dönmesi konusunda taviz yok" ifadelerini kullandı.

Gazze'de daimi ateşkesin önemine vurgu yapan Rişk, şöyle devam etti:

"Halkımızın himayesi, şelale gibi akan kanın ve katliamların durmasının tek garantisi daimi ateşkestir. İşgalciler, geçici bir ateşkes anlaşması istiyor, böylece Gazze'deki esirlerini çıkaracak ve ardından Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ve savaşa yeniden devam edecek."

"Netanyahu ve hükümetinin güç kullanarak esirlerin serbest bırakılması çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır." diyen Rişk, İsrail'in elinde Gazze'deki direniş ile gerçek bir anlaşma yapmaktan başka bir alternatifinin olmadığını vurguladı.

Rişk, işgal güçlerinin Gazze'de 6 aydan fazla bir süredir herhangi bir zaferinin söz konusu olmadığına dikkati çekerek, sivillerin hedef alınması ve kentteki hayata dair görüntülerinin tümü, bir galibiyetin öncülleri değil bir hezimetin göstergeleri olduğuna işaret etti.

Dünyadaki İsrail algısının durumuna ilişkin ilişkin de değerlendirmede bulunan Rişk, "İsrail artık istenmeyen durumdadır, dünya kamuoyu, halkımızın ve haklı davasının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Hamas Hareketi, 8 Eylül'de İsrail ile ateşkese ilişkin aldığı teklifin cevabını geçen cumartesi günü Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın teslim ettiği cevabın olumsuz olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştı.


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