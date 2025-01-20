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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu "direniş ahlakı ile İsrail barbarlığı" arasındaki farkı ortaya koyuyor

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu karşılaştırıldığında "direniş ahlakı ve İsrail barbarlığı" arasındaki büyük farkın ortaya çıktığını belirtti.

Iyad Nabolsi, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Hamas: Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu "direniş ahlakı ile İsrail barbarlığı" arasındaki farkı ortaya koyuyor

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, esir takası kapsamında İsrail cezaevlerinden kurtarılan esirler dolayısıyla Filistin halkı, İslam ümmeti ve dünyadaki özgür halklar tebrik edildi.

Açıklamada, dün gece serbest kalan esirlerin karşılanması sırasında Filistinlilerin yaptığı sevinç gösterilerinin direniş etrafındaki kenetlenmeyi kanıtladığı kaydedildi.

İsrail'in tüm baskıcı uygulamalarına rağmen serbest kalan esirleri karşılamak için sokaklara dökülen büyük kalabalıklar "İsrail'e karşı bir meydan okuma" olarak nitelenen açıklamada, bu şekilde Filistin halkının topraklarını ve kutsal değerlerini özgürleştirmeye olan özlemlerinin açıkça görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrailli esirler ruhsal ve bedensel açıdan sağ salim teslim edilirken, Filistinli esirlerde bitkinlik ve ihmalin göze çarptığına dikkat çekilerek, "Serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu, direniş ahlakı ve İsrail barbarlığı arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, geceleyin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar, TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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