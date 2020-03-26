Euro
6.98
Dolar
6.42
BIST 100
89,123.39
Altın
1,616.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas: Filistinli tutuklulara saldırılarını artıran İsrail onların hayatından sorumludur

Hamas, dünya gündeminin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) meşgul olduğu şu günlerde İsrail'in hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara saldırılarını artırdığını açıkladı.

Ali Semerci   | 26.03.2020
Hamas: Filistinli tutuklulara saldırılarını artıran İsrail onların hayatından sorumludur

Gazze

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Dudeyn, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "sert uygulamaları"na tepki gösterdi.

Açıklamasında, Filistinli tutukluların koronavirüs salgını nedeniyle psikolojik olarak yıprandıklarını ifade eden Dudeyn, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların hayatından, dünyanın koronavirüsle meşgul olduğu bir dönemde Filistinli tutuklulara yönelik saldırılarını artıran İsrail'i sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Dudeyn, Nefha Sahra Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklu Eymen eş-Şerbati'nin cezaevindeki polis odasının kapısının bir kısmını yakmasının, koronavirüsün yayılmasından dolayı tutukluların içinde bulunduğu psikolojik durumun yansıması olduğunu savundu.

Hamaslı yetkili ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne, Kovid-19 nedeniyle tecrit edilen Filistinli tutukluların durumunu takip etme çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait özel baskın timinin, bugün ülkenin kuzeyinde yer alan Gilboa Hapishanesindeki 4. Kısım'a baskın düzenlediği ve tutuklulara sert müdahalede bulunarak koğuşta arama yaptığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Salgın nedeniyle New York'ta bazı sokaklar trafiğe kapatılacak
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 33’e yükseldi
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 369'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 33’e yükseldi

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 369'a yükseldi

Denizli'de hastaneden uzaklaştığı belirtilen kişi polisi harekete geçirdi

Denizli'de hastaneden uzaklaştığı belirtilen kişi polisi harekete geçirdi

Hamas: Filistinli tutuklulara saldırılarını artıran İsrail onların hayatından sorumludur

Hamas: Filistinli tutuklulara saldırılarını artıran İsrail onların hayatından sorumludur
İtalya Başbakanı Conte: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz

İtalya Başbakanı Conte: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz