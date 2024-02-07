Dolar
30.59
Euro
32.99
Altın
2,034.87
ETH/USDT
2,440.20
BTC/USDT
44,109.00
BIST 100
8,843.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden ocağındaki göçük meydana geldi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Ateşkes teklifimiz için Türkiye, Katar, Mısır, BM ve Rusya'nın garantör olmasını istedik

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmasını talep ettiklerini açıkladı.

İdiris Okuduci  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Hamas: Ateşkes teklifimiz için Türkiye, Katar, Mısır, BM ve Rusya'nın garantör olmasını istedik Fotoğraf: Wassim Samih Seifeddine - AA

Beyrut

Hamdan, Hamas'ın Beyrut Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın arabulucu ülkeler üzerinden İsrail hükümetine sunduğu esir takası ve ateşkes mutabakatı hakkında açıklama yaptı.

Hamas'ın kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkesin sağlanması için çalıştığını belirten Hamdan, "Hamas yardım ve yardım malzemelerinin gönderilmesi, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik barbarca saldırılarına son verilmesi, yerinden edilenlere güvenli barınma sağlanması, yeniden imarın sağlanması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve tam esir takası için önerilerini mutabakatta sundu." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının en temel insan haklarını bile reddeden İsrail'in tepkilerine rağmen anlaşma mutabakatına Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini dile getiren Hamdan, anlaşma mutabakatının ilan edildiği günden bu yana İsrail'in ısrarla Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma mutabakatına yönelik kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Hamdan, Netanyahu'nun ordusunu Gazze'den çekmeyeceğini ve hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakmayacağını söyledi.

Hamdan, İsrail'deki savaş kabinesinin, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları durdurmaya giden her türlü yolu kesme gayreti içerisinde olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Gazetecilerin, Mısır ve Katar'ın yanı sıra mutabakat anlaşmasında hangi ülkelerin garantör olduğu sorusuna Hamdan, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." yanıtını verdi.

Hamdan, anlaşma mutabakatına ilişkin meydana gelen gelişmeleri yeniden ele almak için Hamas'tan bir heyetin yarın Kahire'de temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama
Gümüşhane'de beldeye inen 2 kurt görüntülendi
BBC Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki artışa dikkati çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim

Benzer haberler

Serbest bırakılan esir: "Netanyahu, bu yolda gitmeyi sürdürürse kurtarılacak esir kalmayacak"

Serbest bırakılan esir: "Netanyahu, bu yolda gitmeyi sürdürürse kurtarılacak esir kalmayacak"

Hamas: Ateşkes teklifimiz için Türkiye, Katar, Mısır, BM ve Rusya'nın garantör olmasını istedik

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'ye saldırıların süreceğini söyledi

Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için "daha yapılacak çok iş olduğunu" söyledi

Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için "daha yapılacak çok iş olduğunu" söyledi
Filistinli kaynaklar: Hamas, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul etti

Filistinli kaynaklar: Hamas, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul etti
Hamas: Esir değişimi ve ateşkese dair cevabımızı Mısır ve Katar'a ilettik

Hamas: Esir değişimi ve ateşkese dair cevabımızı Mısır ve Katar'a ilettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet