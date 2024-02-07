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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdiklerini açıkladı

Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.

Enes Canlı  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdiklerini açıkladı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunarak, Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi.

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

Orduya Refah kentine saldırı emri

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmasının ardından burasının nasıl idare edileceği sorulan Netanyahu, Hamas'ın "bir kısmı değil bütünüyle ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail ordusu ve güvenlik güçleriyle Gazze'nin sonsuza kadar silahsızlandırıldığından emin olacaklarını" ileri sürdü.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Bayındırlık ve Yardım Ajansı'nın (UNRWA) misyonunun sonlandırılması için süreci başlattıklarını ve Blinken'ı bu konuda bilgilendirdiğini kaydetti.

"Kesin zaferle" neyi kastettiği sorulan Netanyahu, Hamas'ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaya yaklaştıklarını, "Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde yeniden hakimiyet sağladığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını" dile getirdi.

Netanyahu, Gazze'ye gönderilen insani yardımların artırılması emrini kendisinin vermediğini savunarak, "sağlanan asgari insani yardımın savaşa devam etmek için gerekli olduğunu " ifade etti.

Hamas'ın askeri hakimiyetini bitirme hedefi

Hamas ile karşılıklı esir takasında "herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını" vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın bahsettiği esirlerin serbest bırakılması konusunda bir vaatleri olmadığını, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Netanyahu, Gazze'de yönetimi üstlenecek Hamas veya başka yapılara yakın olmayan sivil bir yönetim üzerinde çalıştıklarını ancak bunun için önce Hamas'ın "Gazze'deki askeri hakimiyetini bitirmeyi hedeflediklerini" sözlerine ekledi.

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