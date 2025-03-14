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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: ABD-İsrail vatandaşlığı bulunan hayattaki bir askerle, 4 esirin naaşı İsrail'e teslim edilecek

Hamas, ateşkese arabulucu ülkelerin sunduğu öneriye yanıt olarak Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Hamas: ABD-İsrail vatandaşlığı bulunan hayattaki bir askerle, 4 esirin naaşı İsrail'e teslim edilecek

İstanbul

Hamas'tan yapılan açıklamada, dün arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir öneri alındığı ve olumlu şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Öneriye cevaben Hamas'ın ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşını teslim edeceği aktarıldı.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'e ateşkes anlaşmasına tam uyma çağrısı yapıldı.

Hamas müzakerelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü duyurmuştu

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

İsrail müzakere heyetinin 10 Mart'ta "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelere katılmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucu ülkelerle Doha'daki müzakerelerin olumlu şekilde sürdürüldüğünü duyurmuştu.

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