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Dünya

Haiti'de silahlı çetenin Mirebalais bölgesine saldırısında hapishaneden 530 mahkum kaçtı

Karayipler ülkesi Haiti'de, silahlı çete üyelerinin Mirebalais bölgesine düzenlediği saldırı sonucu bölgedeki bir hapishaneden 530 mahkum firar etti.

Ahmet Furkan Mercan  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Haiti'de silahlı çetenin Mirebalais bölgesine saldırısında hapishaneden 530 mahkum kaçtı

Ankara

Silahlı çete üyeleri, başkent Port-au-Prince yakınlarında Mirebalais bölgesine saldırı düzenledi.

Haiti İnsan Hakları Savunma Avukatları Kolektifi Genel Koordinatörü Arnel Remy, yaptığı açıklamada, saldırı sonrası bölgedeki bir hapishaneden 530 mahkumun kaçtığını belirtti.

Çete üyelerinin bölgedeki binalara ve yoldan geçenlere ateş açtığı, araçları ateşe verdiği bildirildi.

Yerel haber sitesi "Vant Bef Info"nun haberinde, bölgedeki okullarda eğitime geçici olarak ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

BBC'nin haberine göre, hapishaneden kaçan bazı mahkumların Mirebalais sokaklarında dolaştığı aktarıldı.

Güvenlik güçleri saldırılara müdahalede zorlanıyor

Uluslararası Kriz Grubu (ICG) analisti Diego Da Rin, Mirebalais'e son saldırının, şimdiye kadarki saldırılardan daha şiddetli göründüğünü söyledi.

Çetelerin güçlerini başkentin ötesine genişlettiğini kaydeden Rin, güvenlik güçlerinin söz konusu saldırılara müdahalede zorlandığı değerlendirmesinde bulundu.

Rin, "Cephe çoğaltma stratejisi, (çetelerin) kontrolleri altında olmayan bölgelere saldırılarını kolaylaştıracak. Amaçları hükümeti devirmek." dedi.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldürüldü.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.

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