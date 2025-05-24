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Dünya

Haiti'de silahlı çetenin kasabaya saldırısında aralarında çocukların da olduğu 50 kişi öldü

Haiti'de silahlı çetenin bir kasabaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Haiti'de silahlı çetenin kasabaya saldırısında aralarında çocukların da olduğu 50 kişi öldü

Bolivar

Yerel basına göre, silahlı bir çetenin üyeleri ülkenin orta kesimindeki Preval kasabasında çok sayıda evi ateşe verdi ve sivillere saldırdı.

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Maranatha adlı kiliseye baskın düzenleyen çete üyeleri, 86 yaşındaki papaz Jocques Brutus’u da başını keserek öldürdü.

Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarından biri, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "En az 50 ceset bulundu. Katliam bölgesine ulaşmak neredeyse imkansız çünkü çeteler hala kontrolü elinde tutuyor. Cesetlerden 14’ü başı kesilmiş ve yakılmış durumda." dedi.

Haiti Piskoposluk Konferansı (CEH), saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, kasaba halkına yönelik bu vahşetten derin üzüntü duyulduğunu belirterek, yetkilileri acil harekete geçmeye çağırdı.

Katliamın, "Öz Savunma Koalisyonu" adını kullanan silahlı bir çete tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldü.

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