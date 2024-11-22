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Dünya

Haiti, Macron'un eleştirileri üzerine Fransa'daki büyükelçisini geri çağırdı

Haiti'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski Haiti Başbakanı Garry Conille'i görevden alanlar için "tamamen akılsız" yorumunda bulunduğu "kabul edilemez" sözleri üzerine Fransa'daki büyükelçisini geri çağırdığı bildirildi.

Şilan Turp  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Haiti, Macron'un eleştirileri üzerine Fransa'daki büyükelçisini geri çağırdı

Ankara

Macron'un bu hafta G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, eski Haiti Başbakanı Conille'i görevden alınmasıyla ilgili yaptığı yorum tepkilere neden oldu.

Haiti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Conille'in "müthiş bir Başbakan" olduğunu söyleyen ve onu görevden alanlar için "tamamen akılsız" değerlendirmesinde bulunan Macron'un bu sözlerinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Haiti'nin Paris Büyükelçisi Antoine Michon'un geri çağrıldığı duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rio de Janeiro'da sokakta bulunduğu sırada Haitili bir vatandaşla arasında geçen diyaloğun görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

Macron, Conille'in görevden alınmasının "çok kötü" olduğunu ifade ederek, onu görevden alanlar için "tamamen akılsız" nitelendirmesi yapmıştı.

Conille'in görevden alınması

Haiti'de şiddet olaylarının artmasıyla düzenin yeniden tesisi için kurulan Geçiş Konseyi, 28 Mayıs'ta atanan Başbakan Garry Conille'i 11 Kasım'da görevden alarak yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi getirmişti.

Haiti, 1804'te Fransız sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmişti.

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