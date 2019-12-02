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Dünya

Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözde Dışişleri Bakanı Abdülhadi el-Huveyc, İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Esat Fırat   | 02.12.2019
Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali

Kudüs

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözde Dışişleri Bakanı Abdülhadi el-Huveyc,

Fransa ziyareti sırasında İsrail'in Maariv gazetesine verdiği mülakatta, Tel Aviv ile ilişkiler ve Filistin meselesine yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail ile doğal diplomatik ilişkiler kurmayı "temenni ettiklerini" ve normalleşmenin Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirten Huveyc, "Biz bölgesel barışı destekliyoruz ve teröre karşıyız. Aynı zamanda Libya'da da teröre karşı mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Huveyc Libya'nın Filistin halkının haklarını desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz Arap Birliği üyesi bir ülkeyiz. Dolayısıyla Arap Birliği ile BM'nin kararlarına bağlıyız. Filistin halkının olduğu gibi tüm halkların da haklarına destek veriyoruz."

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Hafter, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) elindeki başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da askeri operasyon başlatmıştı.

BM'ye göre, operasyon sırasında binden fazla kişi hayatını kaybederken yüz binlerce insan da yerinden olmuştu. UMH'nin açıkladığı rakamlara göre, Hafter'e bağlı savaş uçaklarınca düzenlenen saldırılarda son 72 saatte 14 çocuk hayatını kaybetti.

Hafter'in öne çıkan destekçileri arasında, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Rusya gibi ülkeler yer alıyor.

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