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Dünya

Çin'den Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme

Çin, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme olarak ABD donanmasının Hong Kong ziyaretlerini askıya alacağını açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 02.12.2019
Çin'den Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından geçen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın Hong Kong'un iç işlerine "ciddi biçimde müdahale ettiğini" yineledi.

Hua, yasaya cevaben ABD donanma gemileri ve uçaklarının Hong Kong'a resmi ziyaretlerini askıya alacaklarını ayrıca Hong Kong'da son dönemde yaşanan karışıklık konusunda "kötü performans sergileyen" sivil toplum kuruluşları Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokratik Enstitü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğerlerine yaptırım uygulanacağını belirtti.

Hong Kong Yasası

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay sonunda, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı imzaladığını duyurmuştu.

Yasa, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor. 

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