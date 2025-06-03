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Dünya

Hacı adaylarının Arafat yolculuğu yarın başlıyor

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat yolculuğu yarın başlıyor.

Sabri Kesen  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Hacı adaylarının Arafat yolculuğu yarın başlıyor

Mekke

Türk hacı adaylarını Arafat'a ulaştıracak Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının haccın rükünlerini (asli unsur) yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

Hacı adaylarının ibadetlerini ve günlük yaşamlarının gerekleri için azami özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, Mekke'de hizmet veren ulaşımdan sağlığa, konaklamadan irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerini sürdürecek.

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a yarın başlayacak intikaller için hacı adayları konakladıkları otellerden alınıp otobüslerle Arafat'ta hazırlanan çadırlara götürülecek. Hacı adaylarının intikallerinde sorun yaşanmaması için otobüslerin birkaç tur yapması planlanıyor.

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Klimalı yüksek çadırlar

Hacı adaylarının Arafat'ta konaklamaları için de çalışmalar tamamlandı. Hacı adaylarının yüksek sıcaklık nedeniyle sağlık problemleri yaşamamaları için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu.

Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı.

Mübarek topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri kafile başkanları tarafından irşat programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme doğrultusunda çevre hassasiyeti dikkate alınarak, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi.

Sahra hastanesi kuruldu

Hacı adayları için Arafat bölgesine sahra hastanesi kuruldu. Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat'ta da sürdürülecek.

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekiplerince irşat programı düzenlenecek.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, vakfe duasını yapacak

Arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Başkan Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek.

Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Traş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra Haccın Sa'yini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemre'lere 7'şer taş daha atılacak.

Hacılar, Mekke'den ayrılmadan önce son tavaf olan Vefa Tavafı yapacak.

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