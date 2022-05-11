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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Guterres'in Avusturya ziyaretine savaşın yol açtığı küresel gıda krizi damgasını vurdu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna’daki savaş nedeniyle gıda maddelerinin güvenliği hususunda karşı karşıya kaldığımız durumun dünyanın farklı bölgelerinde kıtlığın yaygınlaşmasına yol açabileceğine dair derin endişe duyuyorum." dedi.

Aşkın Kıyağan   | 11.05.2022
Guterres'in Avusturya ziyaretine savaşın yol açtığı küresel gıda krizi damgasını vurdu Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu küresel gıda krizine ilişkin hususları görüştü.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarını sürdüren BM Genel Sekreteri Guterres, Başbakan Nehammer ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Nehammer, Ukrayna'da barışın sağlanması, daha da somut olarak insani yardımların yapılması için hem Avrupa Birliği'nin (AB) hem de BM'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Yeşil koridor"

Nehammer, özellikle Ukrayna'daki milyonlarca ton buğday, mısır gibi hububatın "yeşil koridor" adı verilen projeyle bu ülkeden çıkartılarak küresel pazara kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Savaşın neden olduğu sıkıntıların yanı sıra dünyadaki diğer sorunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Nehammer, "Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki sığınmacı kamplarını unutmamamız gerekiyor. Afrika ve Asya'daki yoksulluk tehdidi altındaki bölgeleri görmezden gelemeyiz." diye konuştu.

"Savaş sona ermeli"

BM Genel Sekreteri Guterres de Moskova ve Kiev arasındaki krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yanı sıra BM Anlaşması'nı ihlal ettiğini, onlarca sivilin yaşamına mal olduğunu belirterek "Savaş, Ukrayna, Rusya ve dünyadaki diğer insanlar için sona ermeli." diye konuştu.

Guterres, BM’nin Ukrayna’daki insanlara yardım ulaştırmak ve insani koridor oluşturabilmek için ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını anlattı.

Avusturya ziyareti öncesinde Moldova’da bulunduğunu hatırlatan Guterres, bu ülkenin Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yönelik büyük bir özveriyle yardımcı olmaya çalıştığını ancak ülkenin içinde bulunduğu durumun çok kırılgan olduğunu, AB üyesi ülkelerin finansal destekte bulunması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Ukrayna’daki savaş nedeniyle gıda maddelerinin güvenliği hususunda karşı karşıya kaldığımız durumun dünyanın farklı bölgelerinde kıtlığın yaygınlaşmasına yol açabileceğine dair derin endişe duyuyorum." dedi.

Dünyadaki küresel gıda sorununu çözmenin yolunun, Ukrayna'daki gıda maddeleri ve Rusya ile Belarus'taki gübre ürünlerinin küresel pazara yeniden entegre edilmesinden geçtiğini vurgulayan Guterres, bu hususta bir ilerleme kaydedebilmek için taraflarla görüşmelerin sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Avusturya'daki temaslarını yarın da sürdürecek Guterres'in, BM Viyana Ofisi'nde çeşitli oturumlara katılması bekleniyor.​​​​​​​

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