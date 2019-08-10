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Dünya

Guterres: Kıbrıs'ta gerginlikleri azaltacak tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusundaki önerisine ilişkin, "Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.08.2019
Guterres: Kıbrıs'ta gerginlikleri azaltacak tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bir mektup gönderdi.

Guterres, Akıncı'nın, hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Rum tarafına yaptığı öneriyi "dikkatli bir şekilde not ettiğini" belirterek, "Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı'nın hidrokarbon kaynakları konusunda tırmanan gerginlikle ilgili dile getirdiği endişelere değinen Genel Sekreter, mektubunda, açık denizlerdeki hidrokarbon sorununun çözümüne duyulan ihtiyacın Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için güçlü bir teşvik oluşturduğuna inandığını vurguladı.

Guterres, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hitaben "Sürdürülebilir bir çözüme olan bağlılığınızı ve daha fazla güven artırıcı önlemi almaya hazır olmanızı takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antonio Guterres, liderlerin BM gözetiminde gayri resmi olası bir konferansın toplanması önerisini takdir ederek, tüm Kıbrıslıların yararına olacak etkili yeni güven artırıcı önlemlerin alınması yönündeki çağrısını yineledi.

Hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuz'da BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'e hidrokarbon konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

Rum tarafının reddettiği Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Öneri, iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

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