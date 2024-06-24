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Dünya

Guterres, internetten yayılan dezenformasyona karşı birlik çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nefret ve yalanların internet ortamında yayılmasının dünyaya ciddi zarar verdiğini belirterek, bu konuya yönelik yapılacak mücadelede destek istedi.

Mücahit Oktay  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Guterres, internetten yayılan dezenformasyona karşı birlik çağrısı yaptı

New York

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dezenformasyon ile küresel çapta mücadeleye yönelik ilkelerin yer aldığı 5 maddelik yol haritasını duyurdu.

"Nefret ve yalanların internette yayılması dünyamıza ciddi zararlar veriyor. Yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve nefret söylemi önyargıyı ve şiddeti körüklüyor." diyen Guterres, dezenformasyona yönelik mücadelenin BM Küresel Bilgi Bütünlüğü İlkeleri adı altında, "Toplumsal güven ve dayanıklılık, bağımsız, özgür ve çoğulcu medya, sağlıklı teşvikler, şeffaflık ve araştırmalarla kamunun güçlendirilmesi" konularını kapsadığını söyledi.

Guterres, bilim, gerçekler, insan hakları, halk sağlığı ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının saldırı altında olduğunu, bilgi bütünlüğüne yönelik tehditlerin yeni olmadığını ancak yapay zeka teknolojilerinin güçlendirdiği dijital platformlarda "benzeri görülmemiş bir hızla" çoğaldığını dile getirdi.

Antonio Guterres, bilgi kirliliğinin BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini" ulaşılmaz hale getirerek sosyal uyumu baltaladığını vurguladı.

Dezenformasyon kaynaklı hasarın görülmeyen boyutuna değindi

İnternetteki bilgi kirliliğinden kaynaklı hasarın, dijital dünyanın çok ötesine geçerek dünyadaki milyarlarca insanı etkilediğini dile getiren Guterres, "Aktivistler, savunucular, araştırmacılar, bilim insanları ve liderler taciz ediliyor ve sindiriliyor. Aşılar ve diğer tıbbi konular hakkında yalanların yayılmasıyla hayatlar tehlikeye giriyor." diye konuştu.

Hükümetleri, teknoloji sektörünü ve diğer paydaşları, çalışanlarını ve müşterilerini dinlemeye ve onlara yanıt vermeye çağıran Guterres, şöyle devam etti:

"Öncelikle büyük teknoloji şirketlerinin sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Ürünlerinizin insanlara ve topluluklara verdiği zararı kabul edin. Dünyanın her yerindeki insanlara ve toplumlara verilen zararı azaltma gücüne sahipsiniz. Dezenformasyon ve nefretten kazanç sağlayan iş modellerini değiştirme gücüne sahipsiniz."

Guterres, reklam ve halkla ilişkiler sektörünün aktörlerine de seslenerek, "Zararlı içerikten para kazanmayı bırakın. Bilgi bütünlüğünü güçlendirin, markanızı koruyun, kazancınızı artırın." şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Özellikle iklim değişikliği konusunda koordineli dezenformasyon kampanyalarıyla BM'nin iklim değişikliğine yönelik mücadelesinin baltalanmaya çalışıldığına dikkati çeken Guterres, "Halkla ilişkiler ajansları, insanları yanıltmayan ve gezegenimizi yok etmeyen müşterileri arayın." şeklinde konuştu.

Guterres, medya kuruluşlarına ise "editöryal standartların yükseltilmesi, kaliteli gazetecilik yapılması ve çözümün parçası olacak reklam verenlerin bulunması" çağrısı yaptı.

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