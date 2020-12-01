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Dünya

Guterres: Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkımlar 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yetkililer tarafından Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkım ve el koymanın son 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

Betül Yürük   | 01.12.2020
Guterres: Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkımlar 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarında genişleme ve yerleşim planlarının devam ettiğine dikkati çekti. 

İsrail'in, genişleme ve yerleşim birimi planlarıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yetkililer tarafından Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkım ve el koymanın son 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti.

Guterres, yalnızca iki devletli bir çözümün bölgeye sürdürülebilir barış getireceğini kaydetti.

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