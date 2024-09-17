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Dünya

Gürcistan Parlamentosu, ülkede LGBT propagandasını yasaklayan düzenlemenin onay sürecini tamamladı

Gürcistan Parlamentosu, eşcinsel evliliği, bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemenin onay sürecini tamamladı.

Davit Kachkachishvili  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Gürcistan Parlamentosu, ülkede LGBT propagandasını yasaklayan düzenlemenin onay sürecini tamamladı

Tiflis

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 4 Haziran'da parlamentoya sunduğu "Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması" konulu yasal düzenlemenin 3. ve nihai onaydan geçmesi için oylama yapıldı.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği Genel Kurul'da yapılan oylamada, LGBT propagandasını yasaklayan yasal düzenleme 84 "evet" oyu ile kabul edildi.

Gürcistan'da LGBT propagandasını yasaklayan yasal düzenleme

Gürcü Hayali Partisinin 4 Haziran'da parlamentoya sunduğu "Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması" konulu yasal düzenleme, aile değerleri ile küçüklerin korunmasını öngörüyor.

Daha önce konuyla ilişkin açıklama yapan Parlamento Başkanı Papuaşvili, söz konusu değişikliklerle evlilik, evlat edinme, cinsiyet değiştirme prosedürleri, LGBT propagandası ve cinsel azınlıklar gibi konuların ele alındığını ifade etmişti.

Bugün kabul edilen yasal düzenlemeye göre, eşcinsellerin evlenmesine, evlat edinmesine ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesine izin verilmeyecek.

Kimlik belgesi veya diğer resmi belgelerde kişinin kendi cinsiyetinden farklı cinsiyet yazdırması yasaklanacak, eğitim kurumlarında LGBT propagandası yapılmasına izin verilmeyecek, televizyonda eşcinselliği özendirici yayınlar ile reklam yayınlanmayacak ve eşcinsellerin propaganda amacıyla toplanmaları yasaklanacak.







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