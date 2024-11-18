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Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den parlamento seçimlerinin yeniden yapılması çağrısı

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümete seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Davit Kachkachishvili  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den parlamento seçimlerinin yeniden yapılması çağrısı

Tiflis

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ekimde düzenlenen ve iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin galip geldiği parlamento seçim sonuçlarını tanımadığını yineledi.

Zurabişvili, seçim barajını geçen muhalefet ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin (Macaristan dışında) söz konusu seçimleri tanımadıklarını aktararak, ülkede "derin bir kriz" yaşandığını, seçimlerin yeniden yapılmasının bir çözüm olacağını savundu.

Batılı müttefiklerin bu seçimleri tanımamasının Gürcistan'ı izole edebileceğini, bu durumun ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini belirten Zurabişvili,"Siyasi istikrarsızlık, dış faktörlerden kaynaklanan bir istikrarsızlığa da sebep olabilir." dedi.

Salome Zurabişvili, seçimleri tanımadıkları için yeni parlamentonun toplanması ve ona göre yeni hükümetin oluşmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu kaydederek, yakında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinin de geçerli olamayacağını öne sürdü.

Seçimlerin resmi olarak tanınmaması için yarın Anayasa Mahkemesi'ne dava dilekçesini de sunacağını aktaran Zurabişvili, öte yandan muhalefetin sokaktaki protestosunun da devam etmesi gerektiğini kaydetti.

- Tiflis'te seçim sonuçlarına karşı gösteriler devam ediyor

Öte yandan, Gürcistan'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve Tiflis'te çadır kuran muhalifler gösterilerini sürdürüyor.

İlia Çavçavadze Caddesi'ni dün geceden beri trafiğe kapatarak kamp kuran göstericiler, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin basın toplantısını, gösteri alanına kurulan hoparlörlerden dinledi.

Göstericiler, Zurabişvili'nin konuşmasını birkaç kez alkışladı.

Burada göstericilere hitaben konuşma yapan muhalefet liderleri, eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

"Değişim İçin Koalisyon" liderlerinden Nika Gvaramia, benzer şekilde kentin farklı noktalarını da "kapatmaya" karar verdiklerini aktardı.

- Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre, seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilli ile temsil edilecek.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını açıklamıştı.

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