Dolar
13.88
Euro
15.73
Altın
1,800.20
ETH/USDT
3,094.20
BTC/USDT
41,507.00
BIST 100
2,064.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceklerini bildirdi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarını Türkiye'den getirilecek ilaçlara açmayı planladıklarını söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 10.01.2022
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceklerini bildirdi

Tiflis

Garibaşvili, başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, geçen yılın ekonomik gelişmelerini değerlendirerek, 2022'de atılacak adımları açıkladı.

İlaç sektöründe Gürcistan'daki yüksek fiyatlara işaret eden Garibaşvili, ilgili bakanlığın ilaç pazarı araştırma raporu hazırladığını ve bu yönde etkili değişikliklerin yapılacağını söyledi.

İrakli Garibaşvili, ilaç fiyatların düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini aktararak, "Biz aynı zamanda Türkiye pazarını da açmayı planlıyoruz. Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceğiz, bu da tahminlerimize göre ilaç fiyatlarını büyük ölçüde düşürecek." ifadesini kullandı.

Gürcistan ekonomisi yüzde 10,7 büyüdü

Kovid-19'la mücadele çerçevesinde ülke ekonomisi için 2021 yılının ağır başladığını, ama etkili adımlar atılarak yılının sonunda çift rakamlı yıllık ekonomik büyümeyi yakaladıklarını vurgulayan Garibaşvili, "11 aylık ön verilere göre, ekonomik büyüme yüzde 10,7'dir." dedi.

Garibaşvili, Kazakistan'daki gelişmeleri de değerlendirerek, "Kazakistan'da meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik olaylar nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Kardeşimiz Kazakistan'a ve Kazak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı
Omicron varyantı nezle ve gribal enfeksiyonla benzerlik gösteriyor
Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı
Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi

Benzer haberler

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceklerini bildirdi

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceklerini bildirdi

Uzmanlar, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirdi

Beyaz bastonu ile 10 yıldır yol arkadaşlığı yapıyor

TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi

TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi
Türkiye'nin uzay atılımları

Türkiye'nin uzay atılımları
Türkiye'den ABD'ye New York'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den ABD'ye New York'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı