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Dünya

Güney Sudan'da selden etkilenen bölgeler "ulusal afet bölgesi" ilan edildi

Güney Sudan'da, son günlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve halkın yerinden olmasına yol açan sel felaketi nedeniyle bazı bölgelerin "ulusal afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 12.09.2022
Güney Sudan'da selden etkilenen bölgeler "ulusal afet bölgesi" ilan edildi

İstanbul

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuei Lueth, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketiyle ilgili bilgi verdi.

Lueth, selden etkilenen Yukarı Nil ve Bahr el-Ghazal bölgelerinde "ulusal afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan Lueth, yoğun yağışlara bağlı meydana gelen seller nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin de evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini paylaştı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve halkın yerinden olmasına yol açan sel felaketi nedeniyle 9 Eylül'de insani yardım çağrısı yapmıştı.

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