Dolar
38.01
Euro
40.95
Altın
3,076.28
ETH/USDT
1,900.00
BTC/USDT
85,227.00
BIST 100
9,445.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore'deki orman yangınları 1 haftanın ardından kontrol altına alındı

Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan ve "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirilen orman yangınları tamamen kontrol atına alındı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Güney Kore'deki orman yangınları 1 haftanın ardından kontrol altına alındı

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, yangınlar birçok insanın ölümüne sebep olurken, aynı zamanda geride çok büyük hasar bıraktı.

Güney Kore Orman Servisi, gece boyunca yağan yağmur, daha iyi görüş mesafesi ve düşük sıcaklıkların itfaiyecilere yardımcı olduğunu ve orman yangınlarının yerel saatle 17.00 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Servis, başkent Seul'ün neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 48 bin hektar ormanlık alanın yandığını duyurdu.

Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Uiseong ve diğer bölgelerdeki orman yangınlarının kontrol altına alınması için yaklaşık 5 bin 580 personel, 86 yangın söndürme helikopteri, 569 itfaiye aracı görevlendirildi.

Ülkede 2000'de meydana gelen ve dönemin "en kötü" orman yangınları olarak görülen yangınlarda 23 bin 794 hektar alan kül olmuştu.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu, binlerce kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Devlet başkanlığına vekalet eden Han, dün yaptığı açıklamada, orman yangınlarını, "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirmişti.

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 38 bin kişi yerinden edilmiş, 28 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi ise yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangında zarar gören alanlar tespit edildi
Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama
Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
Haymana'daki trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

Güney Kore'deki orman yangınları 1 haftanın ardından kontrol altına alındı

Güney Kore'deki orman yangınları 1 haftanın ardından kontrol altına alındı

Güney Kore, Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izlemek amacıyla yüzer platform kurdu

Güney Kore'de evlat edinme programındaki usulsüzlüklerden dönemin hükümetleri sorumlu tutuldu

Japonya'nın batısında devam eden orman yangınları 600 hektardan fazla alanı kül etti

Japonya'nın batısında devam eden orman yangınları 600 hektardan fazla alanı kül etti
Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 24'e yükseldi

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 24'e yükseldi
ABD'nin doğusundaki orman yangınlarını, kuraklık ve Helene Kasırgası'nda devrilen ağaçlar tetikledi

ABD'nin doğusundaki orman yangınlarını, kuraklık ve Helene Kasırgası'nda devrilen ağaçlar tetikledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet