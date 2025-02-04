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Dünya

Güney Kore'de Yoon, milletvekillerinin meclisten çıkarılması emri verdiği iddialarını reddetti

Güney Kore'de, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetimin uygulanmasını engellemek isteyen milletvekillerini Ulusal Meclis'in dışına çıkarmaları için askere emir verdiği iddialarını reddetti.

Salih Okuroğlu  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Güney Kore'de Yoon, milletvekillerinin meclisten çıkarılması emri verdiği iddialarını reddetti

Ankara

Güney Kore'de, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetimin uygulanmasını engellemek isteyen milletvekillerini Ulusal Meclis'in dışına çıkarmaları için askere emir verdiği iddialarını reddetti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, sıkıyönetim ilanına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde görülen azil davasının beşinci duruşmasında konuştu.

Yoon, 3 Aralık 2024'te sıkıyönetim ilanına karşı çıkan milletvekillerinin parlamentodan dışarıya çıkarılması konusunda talimat verdiği iddialarına ilişkin, "Olayı incelediğimde, aslında hiçbir şey olmadığını gördüm ancak benim bu tür bir talimat verdiğim konuşuluyor. Boşa kürek çekiyormuşuz gibi hissediyorum. Bu davanın gerçek mahiyetini sağduyulu bir şekilde görseydiniz anlardınız." dedi.

Ulusal Meclis'in yerleşkesinde binlerce sivilin bulunduğunu dile getiren Yoon, sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından askerlerin geri çekilmesi nedeniyle milletvekillerinin meclis binasından dışarı çıkarılmasının mümkün olamayacağını savundu.

Yoon, seçimlere hile karıştığı iddiaları üzerine ilan ettiği sıkıyönetim sırasında Ulusal Seçim Komisyonu ofisine asker gönderilmesi talimatı verdiğini söyledi.

İfadesinde Yoon, "Dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a, Ulusal Meclis ofislerine asker göndermesini emrettim. Bunun amacı herhangi bir cezai soruşturma yürütmek değil, sistemleri ve bunların nasıl işletildiğini kontrol etmekti." diye konuştu.

Öte yandan, sıkıyönetime karışmakla suçlanan ve halihazırda tutuklu bulunan, o süreçte Başkent Savunma Komutanlığının başındaki Lee jin-woo, Anayasa Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade verdi.

Lee, Yoon ya da dönemin Savunma Bakanı Kim'den, milletvekillerinin sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmalarını engellemeleri yönünde talimat almadığını öne sürdü.

Bakan Kim'in parlamentoya asker gönderme emrinin yasal olup olmadığı sorulan Lee, "Sıkıyönetim Yasası" uyarınca bunun meşru olduğuna inandığını dile getirdi.

Habere göre, Lee, daha önce savcılara verdiği ifadede, Yoon'un kendisine sıkıyönetimin ilan edildiği gün Ulusal Meclis binasının içinden milletvekillerini dışarı çıkarması için birliklere talimat vermesini, gerekirse "silahla ateş etmesini ve kapıları kırmasını" emrettiğini söylemişti.

Yoon'un tutuklanması

Güney Kore Ulusal Meclisinin, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta, Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.

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