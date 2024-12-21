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Dünya

Güney Kore'de Yoon destekçileri ve karşıtları gösterisi düzenledi

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasını isteyenler ile Yoon'u destekleyenler, başkent Seul'de protesto gösterisi düzenledi.

Nuri Aydın  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Güney Kore'de Yoon destekçileri ve karşıtları gösterisi düzenledi Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, başkentin Gwanghwamun bölgesinde birkaç yüz metre aralıklarla on binlerce Yoon karşıtı ve binlerce Yoon destekçisi karşı karşıya geldi.

Yoon'un tutuklanmasını isteyen, çoğu gençlerden oluşan on binlerce gösterici, "tutukla" ve "hapse at" sloganları eşlinde tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan, Seul'ün güneyindeki Yoon'un konutu yakınlarında traktörlerle protesto gösterisi düzenlemek isteyen çiftçiler ise polis engeline takıldı.

Binlerce kişi Yoon'un göreve iadesini istedi

Yoon destekçileri ise Gwanghwamun bölgesinde eski başkan lehine gösteri düzenledi.

Binlerce gösterici, görevden uzaklaştırmaya tepki göstererek Yoon'un göreve iadesi yönünde çağrıda bulundu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

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