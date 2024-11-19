Dolar
34.60
Euro
36.61
Altın
2,634.43
ETH/USDT
3,115.00
BTC/USDT
91,624.00
BIST 100
9,288.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Güney Kore: Telegram, çocuk kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması için yetkili atadı

Güney Koreli yetkililer, "sahte içerikli cinsel görüntülerin yayıldığı" Telegram platformunda yöneticilerin, talepleri üzerine, reşit olmayan kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması amacıyla bir yetkili atadığını bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Güney Kore: Telegram, çocuk kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması için yetkili atadı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İletişim Komisyonu (KCC), son dönemde ülkenin gündeminde olan "deepfake" olayları nedeniyle yapılan başvuru üzerine, Telegram'ın attığı adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kore'nin talebi üzerine Telegram'ın, e-posta ile çağrı merkezi kurduğu ve yasa dışı ve telif hakkını ihlal eden içeriklerin yayılmasına karşın adım atacağı aktarıldı.

Telegram'ın, reşit olmayan kullanıcıların, "yasa dışı içeriklerden" korunması için bir yetkili atadığı belirtilen açıklamada, platformda "sahte cinsel içerikli görüntülerin ve diğer yasa dışı içeriklerin" yayılmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Güney Kore'de "deepfake" olayları

Güney Kore'de, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarında çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli" videoların yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle bir araya gelen Telegram yetkilileri, sorunun ciddiyetinin farkında olduklarını belirtmiş, bu tür yasa dışı materyallere karşı sıkı önlemler dahil "sıfır tolerans politikası" uygulanacağı sözü vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız
MOSSAD'a casusluk yaptığı iddia edilen 20 sanık hakim karşısında
Ankara'daki gölette oltaya takılan kuşu amatör balıkçılar kurtardı
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin tıbbi sülüğe el koydu

Benzer haberler

Güney Kore: Telegram, çocuk kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması için yetkili atadı

Güney Kore: Telegram, çocuk kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması için yetkili atadı

Kuzey Kore lideri, Güney Kore ile gerilimin "en kötü seviyesinde" olduğunu söyledi

NATO ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşı atılacak adımları görüştü

Güney Kore'de bakanlık sitelerine siber saldırı düzenlendi

Güney Kore'de bakanlık sitelerine siber saldırı düzenlendi
Güney Kore, kullanıcı verilerini paylaştığı gerekçesiyle Meta'ya yaklaşık 16 milyon dolar ceza kesti

Güney Kore, kullanıcı verilerini paylaştığı gerekçesiyle Meta'ya yaklaşık 16 milyon dolar ceza kesti
ABD, Kuzey Kore birliklerinin Kursk'ta çatışmaya girdiğini doğrulayamayacağını bildirdi

ABD, Kuzey Kore birliklerinin Kursk'ta çatışmaya girdiğini doğrulayamayacağını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet