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Dünya

Güney Kore: Olası Kuzey Kore-Rusya silah tedarik anlaşması BMGK kararlarını ihlal edebilir

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından, Pyongyang ile Moskova arasındaki "olası bir silah tedarik anlaşmasının" BMGK kararlarını ihlal edebileceği uyarısında bulundu.

Zeynep Katre Oran  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Güney Kore: Olası Kuzey Kore-Rusya silah tedarik anlaşması BMGK kararlarını ihlal edebilir

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, Kim-Putin görüşmesine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "olası bir silah tedarik anlaşmasının" BMGK kararlarını ihlal edebileceği uyarısında bulunan Lim, "Eğer BMGK kararlarını açıkça ihlal eden ve güvenliğimiz için tehdit oluşturan eylemler varsa bunlara karşı sert şekilde uyarıda bulunacağız ve müdahale önlemlerini değerlendireceğiz." dedi.

Lim, ayrıca bu "olası anlaşmanın" Güney Kore için "ciddi bir tehdit" oluşturması halinde ABD ve diğer ülkelerle istişarede bulunmayı planladıklarını söyledi.

Pyongyang ile Moskova arasında askeri işbirliği konusunda varılacak bir anlaşmanın, ülkesinin Rusya ile ilişkileri üzerinde "olumsuz etkisinin" olacağına dikkati çeken Lim, Kuzey Kore ve Rusya'nın görüşmede uydu geliştirme de dahil olmak üzere askeri işbirliği konularını ele almalarından "derin endişe" duyulduğunu ifade etti.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho da Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliği ve olası silah anlaşmasına ilişkin "derin endişelerini" dile getirdi.

Bakan Kim, Kuzey Kore liderinin mühimmat fabrikalarını ziyareti ve Putin'in Kuzey Kore'nin uydu teknolojisini destekleme sözüne atıfta bulunarak "Kuzey Kore ve Rusya'ya bir kez daha sadece kendi izolasyonlarını derinleştiren yasa dışı ve pervasız eylemlerine son vermeleri ve BMGK kararları da dahil olmak üzere uluslararası normlara uymaları çağrısında bulunduk." dedi.

Kim ile Putin bir araya geldi

Kim, Putin ile dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Yeni üsteki tesisleri gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelemişti.

Kim, Rusya'nın uzay gücü oluşturma konusundaki bugününü ve geleceğini kendi gözleriyle gördüğünü belirterek çok özel bir zamanda uzay gücünün tam kalbinde, Rusya'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

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