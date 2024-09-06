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Dünya

Güney Kore, Kuzey'in insansız hava aracı tehditlerine karşı savunma sistemi kuruyor

Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'den gelen insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere karşı ülke genelinde birçok yerde entegre bir "anti-dron sistemi" konuşlandırdığı bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Güney Kore, Kuzey'in insansız hava aracı tehditlerine karşı savunma sistemi kuruyor

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Anti-dron sistemi, Kuzey Kore'nin küçük insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere yanıt vermek için önemli yerlerde konuşlandırılıyor." dedi.

Radar ve sinyal bozucular da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlardan oluşan anti-dron sistemi, insansız araçları tespit etme, izleme ve düşürme kapasitesine sahip.

Güney Kore'nin bu adımı, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının sınırı geçmesi ve bunlardan birinin başkent Seul'e girmesinin ardından geldi.

Ordunun Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarından hiçbirini engelleyememesi, bu alanda hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturmuştu.

Güney Kore yönetimi, Aralık 2022'deki olaydan sonra insansız hava araçlarına müdahale kabiliyetini güçlendirmeye hız verdi. Kuzey Kore de son zamanlarda insansız hava aracı kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 26 Ağustos'ta yeni geliştirilen dronların performans testini izlemiş ve daha çok kamikaze dronu üretme çağrısı yapmıştı.

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