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Dünya

Güney Kore, "işgale yol açacak herhangi girişimin Kuzey Kore'nin sonunu getireceğini" söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, herhangi bir işgal girişiminin "Kuzey Kore yönetiminin sonunu getireceği" uyarısında bulundu.

Dilara Karataş, Şilan Turp  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Güney Kore, "işgale yol açacak herhangi girişimin Kuzey Kore'nin sonunu getireceğini" söyledi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, ABD ile Güney Kore arasında 29 Ağustos'ta sona erecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatını izleyen Yoon, Pyongyang yönetiminin faaliyetlerine ilişkin konuştu.

Yoon, Kuzey Kore'nin "her an her türlü provokasyona başvurabileceğini" ifade ederek, Kuzey'e karşı askeri kapasitelerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Başkan Yoon, "Herhangi bir işgale yol açacak her türlü girişimin Kuzey'in sonunu getireceğini birleşmeye karşı çıkan Kuzey Kore yönetimine açıkça belli etmemiz gerekiyor." dedi.

Güney Kore ile ABD, ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla 18 Ağustos'ta "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatına başlamıştı.

Kuzey Kore de tatbikatı, "en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı" olarak tanımlamıştı.

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