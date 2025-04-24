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Dünya

Güney Kore halkının çoğu, başkanlık için Demokrat Partinin eski lideri Lee Jae-myung'u destekliyor

Güney Kore'de yapılan anket, 3 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde, halkın, ana muhalefetteki Demokrat Partinin eski lideri Lee Jae-myung'u desteklediğini ortaya koydu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Güney Kore halkının çoğu, başkanlık için Demokrat Partinin eski lideri Lee Jae-myung'u destekliyor

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, "National Barometer Survey" (NBS) tarafından 21-23 Nisan tarihleri arasında 1005 kişiyle başkanlık seçimlerine ilişkin anket yapıldı.

Söz konusu ankette, katılımcıların yüzde 41'inin Lee'yi desteklediği görülürken, NBS anketinde ilk defa bir adayın yüzde 40 oranını aştığı kaydedildi.

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Eski Daegu Belediye Başkanı Hong Joon-pyo ve eski Çalışma Bakanı Kim Moon-soo yüzde 10 ile ikinci sırada yer alırken, onları yüzde 8 ile Halkın Gücü Partisi (PPP) eski lideri Han Dong-hoon izledi.

Katılımcıların yüzde 39'u, PPP'nin iktidarda kalmasını istediğini belirtirken, yüzde 50'si rejim değişikliği yönünde oy kullandı.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.

Güney Kore'de lideri olduğu ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) istifa eden Lee Jae-myung ise başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

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