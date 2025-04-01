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Dünya

Güney Kore Anayasa Mahkemesi Yoon'un azline 4 Nisan'da karar verecek

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un görevine dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararını 4 Nisan'da vereceğini açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Güney Kore Anayasa Mahkemesi Yoon'un azline 4 Nisan'da karar verecek

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, Mahkemeden yapılan açıklamada, kararın açıklandığı sırada halkın katılımına ve canlı yayınlara izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Yoon'un görevine dönüp dönmeyeceği kararının 4 Nisan'da yerel saatle 11.00 sularında kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

Diğer yandan, Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, Yoon'un azil davası için ülkedeki polis güçleri ekiplerinin acil durumun en yüksek seviyesi olan "Gapho"ya geçirileceğini açıkladı.

Seul Polis Teşkilatı da başkentte Anayasa Mahkemesi yakınlarındaki yolların kapatılacağını ve trafik kontrolü için bölgede 810 personel görevlendirileceğini açıkladı.

Ulusal Polis Teşkilatı 19 Mart'ta, Yoon'un azil davasının karar gününde çıkabilecek olaylara müdahale etmek üzere başkent Seul'de 14 bin çevik kuvvet polisi görevlendirme kararı almıştı.

Bazı saraylar kararın verileceği gün kapalı olacak

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığına bağlı Kore Mirası Hizmetleri de Yoon hakkındaki kararın verileceği 4 Nisan'da Gyeongbok, Changdeok ve Deoksu saraylarının "kültürel mirası koruma ve ziyaretçi kazalarını önleme" gerekçesiyle kapalı olacağını duyurdu.

Başkent Seul'daki Gyeongbok Sarayı'nda 4 Nisan'da yapılması planlanan muhafız değişim töreni ve turlar da iptal edildi.

Ayrıca, Seul El Sanatları Müzesi ve Unhyeon Kraliyet Konutu da dahil olmak üzere kentteki diğer bazı kültürel alanlar da gün boyu kapalı olacak.

Yoon'un azledilmesi durumunda Güney Kore'de yasa gereği 60 gün içinde başkanlık seçiminin yapılması gerekiyor.

Öte yandan, azil isteminin reddedilmesi halinde Yoon, 2027'ye kadar görevini sürdürecek.

Yoon Suk Yeol'un yargı süreci

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, 10 saati aşkın sorgulamanın ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla Seul Gözaltı Merkezinde 8 Mart'ta çıkmıştı.

Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları ise devam ediyor.

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