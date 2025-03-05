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Dünya

Güney Kore, 1995'ten itibaren ilk kez bu yıl Kuzey Kore'ye insani yardım yapmadı

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye yaptığı insani yardımların, 1995'ten bu yana ilk kez 2024'te sıfır düzeyinde olduğu bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Güney Kore, 1995'ten itibaren ilk kez bu yıl Kuzey Kore'ye insani yardım yapmadı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2024'te özel ya da hükümet bünyesinde Kuzey Kore'ye insani yardım programlarının hiçbirinin yürütülmediği ve 1995'ten beri Kuzey'e insani yardımların sıfır seviyesinde olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore'de 1995'te şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Güney Kore ilk defa bu ülkeye pirinç yardımı yapmıştı.

Öte yandan, Kuzey Kore'de Temmuz-Ağustos 2024'te şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığı tahmin ediliyordu.

Güney Kore Kızılhaç Derneği, Kuzey Koreli sel mağdurlarına insani yardım göndermeyi teklif etmişti. Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başka ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardım tekliflerini reddetmişti.

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