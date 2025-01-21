Dolar
35.66
Euro
37.19
Altın
2,740.63
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
101,546.00
BIST 100
10,082.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Tüzgiray Ailesi için Bursa Bademli Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Kerem, Kıvanç, Burcu ile Pelin Güngör için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Güney Kıbrıs'taki Bayraktar Camisi'ne bir haftada 2 kez saldırı düzenlendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde iki kez saldırı düzenlendiği bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Güney Kıbrıs'taki Bayraktar Camisi'ne bir haftada 2 kez saldırı düzenlendi

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililerden alınan bilgiye göre, Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'ne 12 Ocak'ta saat 15.00 civarında gelen 2 bıçaklı saldırgan, 1 kişiyi yaraladı ve camiye hasar verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Görevlilerin saldırıyı Rum polisine bildirmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

Bayraktar Camisi'ne 19 Ocak'ta tekrar gelen ve 2 kişi oldukları belirtilen bıçaklı saldırganlar, caminin içine zarar verdi.

Saldırganlar, kendilerine engel olmak isteyen cami cemaatinden 1 kişiyi yaraladı.

Caminin içine bira şişeleri atan ve içerideki eşyaları tahrip eden saldırganlar, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Saldırılarda yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki ilk müdahalenin ardından tedavilerinin evde sürdürülmesi için taburcu edildikleri öğrenildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) görevlisi Mustafa Özcan, AA muhabirine, Güney Lefkoşa'daki Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde bıçaklı 2 saldırgan tarafından 2 saldırı düzenlendiğini, 2 yaralının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Özcan, saldırganların Rum polisi tarafından gözaltına alındığını aktararak, saldırılar nedeniyle camide hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3'ünde itfaiye ekibi görev yapıyor
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
DMM, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kartalkaya'da yanan binayı yıkmak istiyor" iddiasını yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı kabul etti

Benzer haberler

Terör örgütü PKK/YPG'nin Cerablus'a roket saldırısında 9 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Cerablus'a roket saldırısında 9 sivil yaralandı

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyuyor

Güney Kıbrıs'taki Bayraktar Camisi'ne bir haftada 2 kez saldırı düzenlendi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Hristodulidis ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı

Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı
KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi

KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet