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Dünya

Güney Afrikalılar, yağmacılardan korunmak için sokaklarda nöbet tutuyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçlerinin yağmalama olaylarına müdahalede yetersiz kalması sonrası halk, kenti korumak için sokaklarda devriye gezmeye başladı.

Tufan Aktaş   | 14.07.2021
Güney Afrikalılar, yağmacılardan korunmak için sokaklarda nöbet tutuyor

Istanbul

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son günlerde yaşanan yağma olayları sonrası örgütlenerek bir araya gelen halk, Soweto kentindeki tek yağmalanmayan alışveriş merkezi (AVM) olan Maponya AVM’nin etrafında çember oluşturdu.

AA muhabirine dün geceden bu yana burada beklediğini anlatan Soweto sakinlerinden Mike Mazibuko, halkın buradan geçimini sağladığını ve yağmalanmaması için kararlı bekleyişlerini sürdürdüklerini söyledi.

Mazibuko, "Burası yüzlerce kişiyi istihdam ediyor. Talan edildiğinde bu insanlara ne olacak?" diyen Mazibuko, bazı kişilerin Zuma’nın hapsedilmesi olayını fırsata çevirmeye çalıştığını dile getirdi.

Johannesburg kentindeki Somali topluluğunun üyelerinden Muhammed Jele, tırıyla Somalilerin dükkanlarındaki malzemeleri güvenli bölgelere taşımak için uğraştığını belirtti.

Pretoria sakinlerinden Abdikani Hassan da yerel sakinlerin güvenliği sağlamak için devriye gezdiğini ve bu yüzden kendi bölgesinde yağmalamanın yaşanmadığını aktardı.

Şimdiye kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüşmüştü.

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