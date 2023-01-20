Güney Afrikalı maden firmasına 140 bin Zambiyalı, kurşun zehirlenmesi iddiasıyla dava açtı
Güney Afrika merkezli madencilik firması Anglo American'ın Zambiya'nın Kabwe bölgesinde gerçekleştirdiği maden faaliyetlerinin aşırı düzeyde "kurşun kirliliğine" yol açtığını iddia eden 140 bin Zambiyalı, firmaya dava açtı.
Johannesburg
Zambiya basınında yer alan habere göre, Anglo American firmasının 1925-1974 yıllarında ülkenin merkez kısmındaki Kabwe bölgesinde gerçekleştirdiği madencilik faaliyetlerinin meydana getirdiği kurşun zehirlenmesinden mağdur olduğunu iddia eden 140 bin kişiyi temsil eden davacılar, Güney Afrika mahkemesine başvurdu.
Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, BM tarafından atanan bir grup uzmanın da bugün Gauteng Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada hazır bulunduğu belirtildi.
Kurşun zehirlenmesi tehdidinin farkında olmalarına rağmen, durumu görmezden gelmekle suçlanan Anglo American firmasından yapılan açıklamada ise Kabwe'deki faaliyetlerinin bölgede kurşun kirlenmesine yol açtığı iddiası reddedildi.
Mahkeme, gelecek duruşmalarda, Anglo American şirketine karşı bir toplu davaya onay verilip verilmeyeceğine kararlaştıracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.