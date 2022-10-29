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Dünya

Güney Afrika'da Zulu kralı için tahta çıkma töreni düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en kalabalık etnik grubu Zuluların sembolik kralı Misuzulu KaZwelithini, düzenlenen törenle tahta çıktı.

Murat Özgür Güvendik   | 29.10.2022
Güney Afrika'da Zulu kralı için tahta çıkma töreni düzenlendi

Johannesburg

Daha önce 20 Ağustos'ta geleneksel törenle Zulu tacını giyen Kral Misuzulu'nun tahta çıkış töreni, 29 Ekim'de KwaZulu Natal eyaletinin Durban kentindeki Moses Mabhida Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, törende hükümetinin Kral Misuzulu'yu Zulu kralı olarak tanıdığı resmi sertifikayı sundu.

Yaklaşık 53 yıl tahtta kalan Zulu Kralı Goodwill Zwelithini'nin geçen yıl martta Kovid-19 nedeniyle vefatının ardından, Zulu monarşisinin başına kimin geçeceği konusu mahkemelere uzanan tartışmalara yol açmıştı.

Nisan 2022'de vefat eden taht naibesi annesi Kraliçe Zwelithini tarafından yeni Zulu Kralı ilan edilen Misuzulu, 20 Ağustos'ta geleneksel bir törenle taç giymişti. Daha önce hükümet, Kral Misuzulu'yu yasal olarak tanıdığını bildirmişti.

ABD Pretorya Büyükelçiliğinin 29-30 Ekim tarihlerinde ülkede bir terör saldırısı düzenlenebileceğine yönelik uyarısının ardından Güney Afrika otoriteleri, tören alanında geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Zulu monarşisi sembolik bir makam olsa da 14 milyonluk bu halk için kültürel açıdan önem taşıyor. Kral, milyonlarca dolar yıllık geliri ve seçmen kararlarını etkileyebilme potansiyeliyle, bölge siyasetinde önemli bir figür kabul ediliyor.

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