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Dünya

Güney Afrika: İsrail'e gözlemci üyelik verilmesi Afrika Birliği tüzüğüne aykırı

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştiren İsrail'e Afrika Birliği'nde gözlemci üyelik statüsü verilmesinin, Birliğin tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Murat Özgür Güvendik   | 03.02.2022
Güney Afrika: İsrail'e gözlemci üyelik verilmesi Afrika Birliği tüzüğüne aykırı

Johannesburg

Bakan Pandor, devlet televizyonu SABC'ye verdiği demeçte, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi kararının üye ülkelerle istişare edilmeden alındığına dikkati çekerek, "Bu, Afrika kıtası için çok önemli bir konu, çünkü Afrika Birliği Teşkilatı'ndan bu yana Afrika olarak özgürlük mücadelelerinin her zaman yanında olduk." ifadesini kullandı.

Filistin halkına karşı insan hakları ihlallerinde bulunan İsrail'e bu statünün verilmesinin Afrika Birliği tüzüğüne aykırı olduğunu kaydeden Pandor, "Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır." dedi.

Pandor, bu şartlar altında İsrail'in gözlemci üyelik için gerekli temel şartları karşılamadığına işaret ederek, bu kararın feshedilmesi gerektiğine inandıklarını aktardı.

İsrail'in gözlemci üye kabul edilmesi

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz'da İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurdu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü'nün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliği'ne (AfB) dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin bu hafta sonu gerçekleştirilecek liderler zirvesinde konuyu gündeme taşıyarak, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyor.

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