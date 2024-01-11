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Dünya

Google farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Google, donanım birimi de dahil olmak üzere farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkardığını bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Google farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Ankara

Google'dan yapılan açıklamada, donanım, sesli asistan ve mühendislik birimleri gibi çeşitli departmanlardan yüzlerce işçinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin en büyük önceliklerine yatırım yapılacağı kaydedilerek, "Bazı ekipler, küresel olarak bazı görevlerin sonlandırılmasını da içeren bu tür kurumsal değişiklikler yapmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Google, 13 Eylül 2023'te işe alım ekiplerinin boyutunu küçültme yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.

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