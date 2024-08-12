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Dünya

Geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin ölçümlerine göre geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti.

Sercan İrkin  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti

Istanbul

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, temmuzda ölçülen ortalama küresel yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalamasının 1,21 derece üzerinde olduğu bildirildi.

NOAA'nın 175 yıllık küresel verilerine göre tarihin "en sıcak temmuzu", aynı zamanda üst üste en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 14. ay oldu.

Açıklamada ayrıca, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları kayıtlara geçen "en sıcak temmuz ayını" yaşarken Kuzey Amerika'nın da "en sıcak ikinci temmuzu" gördüğü belirtildi.

Öte yandan, aynı ayda ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları ise "en sıcak ikinci temmuz" olarak kaydedildi.

Ulusal Çevresel Bilgi Merkezinin (NCEI) küresel yıllık sıcaklık sıralaması tahminlerine göre 2024'ün kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olma ihtimali yüzde 77 olarak belirlendi, en sıcak 5 yıl arasında yer alma olasılığı ise kesin görülüyor.

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