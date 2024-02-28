Dolar
31.18
Euro
33.73
Altın
2,028.86
ETH/USDT
3,267.40
BTC/USDT
57,383.00
BIST 100
9,137.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazze'ye destek için kendini yakan ABD'li asker Bushnell New York'ta anıldı

New York'ta bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'i anmak için toplandı.

Mücahit Oktay  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Gazze'ye destek için kendini yakan ABD'li asker Bushnell New York'ta anıldı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Manhattan'daki Ordu Kayıt Merkezi önünde toplanan göstericiler, 25 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri mensubu Bushnell'in İsrail'in bombardımanları sonucu ölen siviller için kendini yakmasının anısına anma programı gerçekleştirdi.

Times Meydanı'ndaki dev Amerikan bayrağı önüne konulan Bushnell'in posterinin etrafı karanfil ve mumlarla süslendi.

"Aaron Bushnell'i Onurlandır", "Gazze'deki Soykırıma ABD'nin Askeri Desteğini Durdurun" yazılı pankartlar taşıyan aktivistler, İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinli sivillerin isimlerinin listelendiği büyük bir ruloyu yola sererek turistik mekanda dikkatleri çekmeye çalıştı.

Aktivist grup NYCPYM'nin öncülüğünde düzenlenen anma programına katılanlar, yağmura rağmen saatlerce Bushnell'in posterinin etrafından ayrılmadı.

"Bushnell'in ölümü eylem çağrısıdır"

Grubun soysal medya hesabından paylaşılan yazıda, "Sadece Bushnell'in değil, ABD tarafından finanse edilen Siyonist rejimin elinde öldürülen on binlerce Filistinlinin de yasını tutuyoruz." ifadesi yer aldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Son ana kadar cesareti ve amansız dayanışması nedeniyle çıldırmış olduğu gerekçesiyle bir kenara atılan Bushnell, her zaman aklı başındaydı ve hiçbir yanılsama ya da psikoz belirtisi göstermedi. Siyonist elçiliğine doğru yürürken açık ve netti. Bushnell, alevler onu yutana kadar 'Özgür Filistin' diye bağırdı. Onun son görüntüsü, dengesiz bir adamın örneği değil, tam tersi, Siyonistlerin yol açtığı karanlıkta sonsuz bir mum gibidir. Bushnell'in ölümü bir eylem çağrısıdır."

ABD Hava Kuvvetlerinin muvazzaf üyesi Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik yoğun bombardımanını ve ABD'nin saldırıya verdiği desteği protesto etmek için 25 Şubat'ta başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti.

Yüzlerce kişi ertesi gün Bushnell'i anmak için, İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplanarak yas tutmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına 41 kez dalış yapıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Bingöl'de çığ altında kalan kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Gazze'ye destek için kendini yakan ABD'li asker Bushnell New York'ta anıldı

Gazze'ye destek için kendini yakan ABD'li asker Bushnell New York'ta anıldı

ABD'de protestocular, kendini ateşe veren Amerikalı askeri ve Gazzeli sivil kayıpları andı

ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığı iddialarını kabul etmediğini belirtti

Gazetecileri Koruma Komitesi: 2023'te öldürülen gazetecilerin 4'te 3'ü İsrail'in saldırılarında öldü

Gazetecileri Koruma Komitesi: 2023'te öldürülen gazetecilerin 4'te 3'ü İsrail'in saldırılarında öldü
Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı

Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet