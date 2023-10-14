Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,546.20
BTC/USDT
26,852.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra Maden Şehidi Hatıra Ormanı Açılış Töreni’nde konuşuyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Mısır'a indi

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

Serkan Kaya  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Mısır'a indi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Ankara'dan kalkan askeri uçakla taşınan yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılacak.

Türkiye'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçakla götürülen ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilecek.

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Başkentte "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
KDK'den YÖK'e "açıköğretim öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir" tavsiyesi
Ankara'da test edilen YHT vagonlarının raydan çıkması sonucu 4 çalışan yaralandı
Turuncu ve gri kategoride aranan 2 terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Mısır'a indi

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Mısır'a indi

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti

İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti

İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor

AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor
Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesine sığındı

Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesine sığındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet