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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki kadınlar, kısıtlı imkanlarla yaptıkları kurabiyelerle bayram geleneğini yaşatmaya çalışıyor

İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı ve sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'deki kadınlar, çocuklara bayram sevincini yaşatmak için bu yıl da geleneksel bayram kurabiyelerini hazırlıyor.

Gülşen Topçu  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Gazze'deki kadınlar, kısıtlı imkanlarla yaptıkları kurabiyelerle bayram geleneğini yaşatmaya çalışıyor Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

Gazze

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Hurani Okulundaki yerinden edilmiş Filistinli kadınlar, kısıtlı imkanlara rağmen Filistin kültürünün ayrılmaz bir parçası olan ve "kake" denilen geleneksel bayram kurabiyelerini hazırlamaya koyuldu.

Daha önce İsrail tarafından bombalanmış olan okulun bir sınıfında el birliğiyle tepsilerce kurabiye yapan kadınlar, başka bir sınıfta da topraktan yapılan kil fırınlarda bunları pişirdi.

Çocuklar da tepsilerin taşınmasında annelerine yardım ederek bayram hazırlıklarına dahil oldu.

Kadınlar, hummalı şekilde kurabiye yapıp savaşı ve ablukayı unutmuş gibi görünse de içlerinin kan ağladığını ifade ediyor.

En hüzünlü bayram

Yaptıkları kurabiyeleri kil fırında pişirirken AA muhabirine konuşan Kevser Hüseyin, "Sevdiklerimizden çoğunu kaybettik. Bayram aslında çok hüzünlü geçecek. Hala yaralıyız. Ablukadan çok çekiyoruz. Yemek yapmaya gazımız yok. Hayatın temel gereksinimlerinden hiçbiri yok." dedi.

Hüseyin, savaşa rağmen verdikleri akıl almaz mücadeleyi "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz çünkü biz yaşamayı seven ve yaşamayı hak eden bir milletiz. Az da olsa çocuklarımıza ve sevdiklerimize bayramı yaşatmak istiyoruz. Bu bizim en üzgün olduğumuz bayram ama bu günü idrak etmek zorundayız." diyerek anlattı.

Gazze'nin hiçbir yerinde gaz olmadığını hatırlatan Hüseyin, ramazanın hep böyle geçtiğini, sahurda kalkıp ateş yakıp yemek yaptıklarını ve bazen vakti kaçırdıklarını dile getirdi.

Bütün mücadele çocuklar için

Ummu Muhammed ise geçmiş bayramlarda fazlaca yaptıkları kurabiyelerin sınır kapılarının kapalı olması ve gaz olmaması nedeniyle bu sene az olduğunu söyledi.

Yaptıkları kurabiyelerin 3-4 aileye ancak yeteceğini kaydeden Ummu Muhammed, tüm çaba ve gayretlerinin çocuklara bayramı yaşatmak olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çocuklar bizden bayramlık kıyafet istiyor biz ise onları kurabiyelerle avutuyoruz."

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,4 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 25'e yükseldi.

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