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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: Yaklaşan kışla birlikte Gazze'deki 2 milyon kişiyi insani bir felaket bekliyor

Gazze'deki hükümet, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Gülşen Topçu  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Gazze'deki hükümet: Yaklaşan kışla birlikte Gazze'deki 2 milyon kişiyi insani bir felaket bekliyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ünün kullanılamaz durumda olduğu, 135 bin çadırdan 100 bininin yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Naylon, kumaş ve ahşaptan yapılan çadırların, 11 aydır devam eden savaş ve göçün yanı sıra güneş ışınlarına maruz kalma nedeniyle yıpranıp kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bu şartlarda kış mevsiminin kapıya dayandığı ve 2 milyon insanın barınaksız kalmasıyla sonuçlanacak insani bir felaketin yaşanacağı kaydedildi.

İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 250 bin çadır ve konteynerin Gazze'ye giriş yapamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara, 2 milyon insanı kışın soğuğundan ve yazın sıcağından koruyacak uygun barınaklar temin etme çağrısı yapıldı.



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